Zulte Waregem-Anderlecht ouvre les play-offs 1 ce vendredi soir

Zulte Waregem-RSC Anderlecht donnera le coup d’envoi des play-offs de la Jupiler Pro League de football, vendredi soir au stade Arc-en-ciel (20h30).

Les Bruxellois, qui ont terminé en tête de la phase régulière (30 journées), abordent ce tour final avec 31 points (le total ayant été divisé par deux), un de plus que le Club Bruges et 4 de plus que les lauréats de la Coupe de Belgique, déjà assurés de ce fait d’une place en phase de poules de l’Europa League, Zulte Waregem. Les trois autres clubs qualifiés, La Gantoise, Ostende et Charleroi, comptent six points de retard. En cas de succès en Flandre occidentale, les Mauves de René Weiler repousseraient un concurrent direct à 7 points. A l’inverse, un succès des hommes de Francky Dury les rapprocheraient à une unité d’Anderlecht. Lors de la première phase de la compétition, en novembre, Zulte Waregem s’était imposé 3-2 après un match spectaculaire. (Belga)