Zone de police Montgomery : un bilan positif en 2016 malgré une hausse des vols à l’arraché

Comme la police fédérale, la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre) fait le bilan de l’année 2016 et dévoile ses statistiques de la dernière année civile. La zone estime ainsi que malgré une année difficile au vu des événements terroristes à Bruxelles et Zaventem en mars 2016 et de la sécurité renforcée depuis ces dramatiques événements, le bilan reste « globalement positif ».

La zone de police confirme ainsi que les vols avec violences, les vols de voitures et à l’intérieur de celles-ci ainsi que les vols dans les habitations sont en baisse. Par contre, les vols de vélos sont en nette hausse (+ 18%) tout comme les vols à l’arraché (+ 19%). On constate également une hausse dans les statistiques concernant les détentions et ports d’armes prohibées.

En outre, les policiers de la zone Montgomery ont également enregistré plus de 700 p.v. pour détention de stupéfiants.

La zone de police signale également un nombre « particulièrement important d’interceptions en flagrant délit » en 2016, confirmant « les délais d’intervention particulièrement courts » durant cette dernière année.

Enfin, la zone de police Montgomery dévoile les chiffres de la criminalité sur les lignes des transports en commun traversant les communes de Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek : la criminalité sur les lignes de trams et de bus a connu une diminution de près de 22% en un an alors que la criminalité dans les stations de métro reste stable, avec une légère augmentation notée à Mérode, Stockel et Roodebeek. (Gr.I., photo Belga/Benoît Doppagne)