Zone de basse émission à Bruxelles: le site d’informations est en ligne

La zone de basse émission à Bruxelles ne sera d’application qu’à partir de janvier 2018 mais tous les Bruxellois peuvent déjà avoir toutes les informations sur le site lez.brussels : quels sont les véhicules concernés, comment connaître la fameuse norme EURO de son véhicule, quels sont les véhicules non-concernés par la LEZ,…

Des caméras « intelligentes » pour faire respecter la zone

Rappelons qu’on estime que la pollution de l’air est responsable de 11.000 morts prématurées en Belgique et de 600 morts à Bruxelles. Pour faire respecter cette zone de basse émission, sera mis en place un système de caméra « intelligentes » capables de reconnaître les plaques d’immatriculation et de les comparer avec la base de données de la DIV. On estime qu’avec 35 caméras, l’ensemble des flux d’automobiles peuvent être contrôlés sur le territoire de la Région.