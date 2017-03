Zipcar annonce une collaboration avec l’ULB

Le réseau de voitures partagées Zipcar annonce une collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles (ULB). L’idée : permettre aux étudiants et employés d’utiliser les véhicules en free-floating de Zipcar pour se rendre sur les campus universitaires. La société internationale de car sharing compte actuellement 250 véhicules à Bruxelles.

« Généralement les étudiants ne possèdent pas de voiture et sont de fervents utilisateurs des transports publics. Le service de Zipcar peut désormais les amener à n’importe quel endroit et à n’importe quel moment – idéal pour les courses ou faire du shopping entre deux cours. C’est là que le free-floating peut constituer un bon complément. » explique Kate Croisier, Market Manager de Zipcar Belgique.

Pour Alexandra Demoustiez, responsable du Service Environnement et Mobilité à l’ULB : « La voiture ne peut pas toujours être remplacée par les transports en commun, le vélo ou encore la marche et, dans ce cas, le recours à des voitures partagées est une bonne alternative. Elle rentre parfaitement dans la mobilité du futur pour nos étudiants – des options de transport flexibles et multimodales. »

Plus d’infos : www.zipcar.be.