Yves Goldstein représentera la Région bruxelloise au CA de la SNCB

Le conseil des ministres a confirmé vendredi la désignation de Sophie Dutordoir comme CEO de la SNCB. Celle-ci entrera en fonction le 7 mars 2017, a annoncé le ministre de la Moblité, François Bellot. D’ici là, l’actuel CEO, Jo Cornu, restera en fonction, « en parfaite coordination » avec Sophie Dutordoir. Le gouvernement a également approuvé vendredi la nouvelle composition des conseils d’administration (CA) de la SNCB et du gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Désormais, à la suite de la 6e réforme de l’Etat, trois administrateurs régionaux viennent s’ajouter aux 10 administrateurs déjà en fonction. Et afin de respecter la parité linguistique, un administrateur fédéral vient compléter le cadre. Au total, les CA de chaque société se composeront donc de 14 administrateurs. Les trois représentants régionaux au CA de la SNCB, qui reste présidé par Jean-Claude Fontinoy, sont Filip Boulaert, pour la Région flamande, Martine Durez, pour la Région wallonne) et Yves Goldstein, pour la Région bruxelloise.

On notera également l’arrivée de l’ancien CEO de la SNCB, Marc Descheemaecker. Du côté d’Infrabel, c’est Herman De Bode qui représentera la Région flamande au CA. Il en sera également le président. Karel Stessens et Antoine de Borman représenteront respectivement la Région bruxelloise et la Région wallonne. (Belga)