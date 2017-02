Yves Ghequiere sera proposé lundi comme bourgmestre de Linkebeek par la majorité francophone (Damien Thiéry)

L’échevin Yves Ghequiere sera proposé lundi soir comme bourgmestre de Linkebeek, l’une des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, dans l’espoir de mettre fin au carrousel des nominations, a annoncé mercredi le candidat bourgmestre non nommé et chef de file des francophones, Damien Thiéry.

M. Ghequiere a accepté mercredi matin cette « tâche extrêmement délicate » de bourgmestre, bien qu’il ne soit « absolument pas demandeur du titre », a affirmé M. Thiéry, qui est également député MR, lors d’une conférence de presse à la Chambre. M. Damien a, comme président du conseil communal, le droit de convoquer un tel conseil, dont la prochaine réunion se tiendra le 6 février à 20h00 à la maison communale de Linkebeek. « Notre ambition est de continuer à travailler exactement de la même manière que ce que nous faisions avant que M. (Eric) De Bruycker ne soit là », a-t-il ajouté en mentionnant le bourgmestre imposé par la ministre flamande des Affaires intérieures, Liesbeth Homans (N-VA), qui a refusé de nommer M. Thiéry en raison de violations à la législation linguistique. Le Conseil d’Etat a donné raison à trois reprises au gouvernement flamand. Le député MR a également annoncé sa volonté de « mettre Eric De Bruycker sur la touche », expliquant qu’il n' »a jamais rien fait » quand il dirigeait la commune. Ce conseiller communal – l’un des deux élus flamands au sein d’un conseil dominé par la liste francophone LB (LinkeBeek) qui dispose de treize sièges – avait démissionné quelques semaines après sa nomination par Mme Homans en octobre 2015. (Belga)

Duplex: Michel Geyer