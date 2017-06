Yvan Mayeur en sortant du Collège communal: « Nous avons parlé du Piétonnier »

Le Collège de la Ville de Bruxelles s’est réuni sous fond de crise politique ce matin. Plusieurs partis, dont certains de la majorité demandent la démission d’Yvan Mayeur de son poste de Bourgmestre après la polémique du Samusocial. La réunion du collège s’est terminée vers 12h45, Yvan Mayeur en est sorti en disant que le dossier du Piétonnier avait été abordé et s’est abstenu de tout commentaire sur le sujet du Samusocial. Les échevins bruxellois n’ont pas été plus prolixe quant à la situation du bourgmestre.

Ce dernier est au cœur des récentes révélations sur la gestion controversée du Samusocial à Bruxelles. Il aurait notamment, avec l’ex-patronne de l’association Pascale Peraïta, perçu en 2014 et 2015 deux tiers du budget prévu pour les administrateurs de cette asbl. A titre d’exemple, Mme Peraïta et M. Mayeur ont chacun perçu 18.900 euros brut en 2015, soit un total de 37.800 euros sur un budget de 56.000 euros. La rémunération par jetons de présence des membres du bureau du Samusocial reposerait en outre sur une base plus forfaitaire et fictive que sur une comptabilisation de réunions effectives, d’après un rapport des commissaires du gouvernement bruxellois. Des mandataires Ecolo, Groen, cdH, sp.a, Open Vld et CD&V ont demandé la démission d’Yvan Mayeur. (avec Belga)