Youri Tielemans, soulier d’Ebène 2017

Youri Tielemans a reçu le 26e Soulier d’Ebène, le trophée attribué au meilleur joueur africain ou d’origine africaine de la saison belge, au sein des trois divisions nationales, lundi soir au Birmingham Palace d’Anderlecht. Youri Tielemans, 20 ans depuis dimanche, a été plébiscité devant, dans l’ordre, le Congolais Landry Dimata (Ostende), son coéquipier à Anderlecht, l’Algérien Sofiane Hanni, lauréat l’an dernier, le Nigerian Henry Onyekuru (Eupen) et le Sénégalais Mbaye Leye (Zulte Waregem). Le jeune Diable Rouge, aux origines congolaises, qui a eu 20 ans dimanche, poursuit son ascension avec les Mauves.

Le stratège anderlechtois aura inscrit déjà 18 buts délivrant 15 assists, toutes compétitions confondues. Pur produit du club bruxellois, Youri Tielemans fait partie du noyau A à Anderlecht depuis 2013, mais pourrait quitter la Belgique à l’issue de la saison. Il a reçu son trophée des mains de l’ancien joueur congolais du Standard Paul Bonga Bonga. Le « Soulier d’Ebène » a été créé et est organisé depuis 26 ans par l’asbl African Culture Promotion.

Le jury du Soulier d’Ebène qui est présidé par Georges Heylens comprend les entraîneurs des divisions nationales, ainsi que des journalistes de la presse sportive écrite et parlée. L’organisation es assurée par l’ASBL African Culture Promotion et RTL-TVi. L’année dernière, le trophée avait été remis à Sofiane Hanni. Daniel Amokachi, Vincent Kompany et Mbark Boussoufa sont les seuls à l’avoir remporté plusieurs fois. (Belga)