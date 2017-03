Y. Ghequière se dit très déçu du refus de L. Homans de le nommer bourgmestre

Le candidat-bourgmestre de Linkebeek Yves Ghequière s’est dit très déçu, mercredi, de la décision de la ministre flamande des Affaires Intérieures Liesbeth Homans (N-VA) de ne pas le nommer au poste de bourgmestre de Linkebeek, d’autant que celle-ci se fonde selon lui sur des faits donnant lieu à diverses interprétations.

« J’ai très bien fait mon travail d’échevin durant huit ans et je me suis toujours montré très modéré sur le plan communautaire. Je suis douloureusement surpris parce que Mme Homans refuse de me nommer pour un fait qui donne, lieu à diverses interprétations« , a commenté Yves Ghequière. Liesbeth Homans a refusé la nomination de M. Ghequière parce qu’il a laissé des conseillers communaux s’exprimer en français le 6 mars dernier, alors qu’il présidait la séance du conseil, en l’absence de Damien Thiéry, président en titre.

« Dans un arrêt de 1998, la Cour constitutionnelle a indiqué que l’exigence de l’utilisation du néerlandais au conseil communal ne s’appliquait qu’aux bourgmestre et échevins et pas aux conseillers communaux. Selon des propos répercutés par les medias, elle a également des soucis avec le fait que pour les élections de 2018, nous enverrions une convocation électorale en français aux francophones qui ont déjà manifesté le souhait de recevoir ce document dans leur langue. C’est ce que stipule un arrêt du Conseil d’Etat qui précise que les francophones ne doivent faire ce type de demande qu’une fois tous les quatre ans », a ajouté le nouveau bourgmestre non nommé de Linkebeek.

M. Ghequière dit éprouver avoir beaucoup de difficulté avec le fait qu’il est jugé sur de telles considérations sujettes à caution, et qu’il n’a pas été tenu compte de son fonctionnement global comme échevin de Linkebeek. L’opposition flamande Prolink qui avait soutenu la candidature d’Yves Ghequière, en février dernier a quant à elle changé d’avis. Pour Rik Otten, conseiller Prolink, la ministre Homans n’aurait pas pu procéder autrement, M. Ghequière ayant selon lui tourné dans « le même scénario francophone que Damien Thiéry », a-t-il regretté.

REPORTAGE de Jennifer Istace et de Charles Carpreau