Woluwe-Saint-Lambert : prévention routière sur deux-roues pour 250 élèves de l’Ecole européenne

L’asbl liégeoise FEDEMOT composée de motocyclistes bénévoles et spécialisée dans la prévention routière et l’apprentissage de l’usage du deux-roues par les jeunes organise cette semaine trois journées de sensibilisation routière auprès de 250 élèves de l’école européenne de Woluwe-Saint-Lambert. Un public cible susceptible d’utiliser le plus un cyclomoteur, un scooter, ou même une moto. Au programme, un atelier général de sécurité routière et les dangers sur la route, les dangers des cyclomoteurs trafiqués, le comportement à adopter lorsqu’on est témoin d’un accident; et bien entendu un atelier pratique sur scooter avec un équipement adéquat.