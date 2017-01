William Kevers, ancien président du White Star Athlétisme s’est éteint à l’âge de 84 ans

William Kevers s’est éteint à l’âge de 84 ans. Très actif dans le milieu de l’athlétisme, il a participé à sept olympiades en tant que dirigeant sportif ou entraîneur. Il a même entrainé son épouse, Marie-Louise Wirix et l’amènera à 13 titres de championne de Belgique sur 100 et 200 mètres. Il a aidé plus d’une centaine d’athlètes à obtenir le titre de champion de Belgique.

En 1961, il fonde le club d’Evere avant d’accepter la présidence du White Star entre 1971 et 2006. Entre 1972 et 1978, il s’impliquera dans la ligue belge d’athlétisme et deviendra le premier président de la ligue francophone d’athlétisme en 1978. Il mène toutes ses activités en parallèle à son emploi à la Sabena.

William Kevers, qu’on appelait parfois « Monsieur Wirix » s’est éteint le 2 janvier dans l’après midi des suites d’une longue maladie.

Ses funérailles auront lieu au Crématorium de Zemst le lundi 9 janvier à 13h00.