Wheel of Care : des infirmières à domicile et… à vélo lancent un crowdfunding

« Wheel of Care », c’est le projet de deux sage-femmes qui souhaitent offrir leurs services à domicile. Flora et Bianca ont toutefois la particularité de se déplacer dans les rues de la Région de Bruxelles-capitales… à vélo. Grâce à leur deux-roues électrique, les deux jeunes femmes parcourent sept communes bruxelloises depuis deux mois afin de prodiguer des soins et des conseils chez leurs patients. Leur approche de ces soins se veut ainsi plus personnalisée.

Flora et Bianca souhaitent désormais étendre leurs activités et demandent pour cela l’aide des citoyens : elles ont créé un crowdfunding et souhaitent récolter 15.000 euros pour améliorer leur matériel et poursuivre leurs activités.