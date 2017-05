Watermael-Boitsfort : Ecolo a élu ses têtes de liste pour les Communales de 2018

Les membres de la locale Ecolo de Watermael-Boitsfort ont désigné à l’unanimité leurs candidats aux dix premières places de la liste pour les élections communales de 2018. Sans surprise, c’est l’actuel bourgmestre, Olivier Deleuze, actuel bourgmestre, qui conduira la liste. Dans la liste des candidats choisis, on retrouve les échevins Tristan Roberti, Benoît Thielemans et Anne Depuydt, ainsi que les conseillers communaux Odile Bury, Cathy Clerbaux et Hugo Périlleux Sanchez.

Daniel Soumillon, un candidat Groen

On y trouve aussi un candidat Groen, Daniel Soumillon, un ancien receveur communal et ancien président du conseil d’administration du Logis. Trois femmes complètent aussi la liste : Rachida Moukhlisse (conseillère CPAS), Joëlle van den Berg et Laurence Dehaut.