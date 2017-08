Vous souhaitez voyager en Tunisie ? Les Affaires étrangères assouplissent les conseils aux voyageurs belges

Les Affaires étrangères belges ont assoupli jeudi leur avis de voyage pour la Tunisie, en étendant le périmètre dans lequel les voyageurs peuvent désormais se rendre à l’île de Djerba.

« À la condition d’observer la prudence recommandée, les voyageurs peuvent se rendre à Tunis, sur l’axe côtier Mahdia – Monastir – Sousse – Hammamet – Nabeul – Tunis – Bizerte – Tabarka, dans l’île de Djerba et dans la zone côtière entre Djerba et Zarzis », indiquent-elles dans leur avis de voyage. « Le voyageur choisira judicieusement un lieu de séjour qui a pris les mesures nécessaires pour sécuriser ses clients. Les déplacements nocturnes hors des établissements hôteliers dans des lieux d’affluence sont à éviter, de même que les déplacements de nuit hors des grands axes routiers », ajoutent-elles.

Les voyages non-organisés restent cependant déconseillés sur le restant du territoire tunisien et les Affaires étrangères recommandent de recourir à des tour-opérateurs et à des agences de voyage certifiés. Les déplacements sont toujours « formellement déconseillés dans les zones frontières avec l’Algérie à l’ouest de l’axe Tabarka – Jendouba – Le Kef – Kasserine – Gafsa – Tozeur – Nefta, et dans les zones frontalières avec la Libye au sud de l’axe Nefta – El Faouar – Ksar Ghilane – Ksar Ouled Soltane – Zarzis ».

Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders salue l’amélioration du climat sécuritaire dans le pays du Maghreb, tout en appelant les voyageurs belges à la prudence et à la vigilance face à la menace terroriste. La Tunisie a été frappée par trois attaques sanglantes de l’organisation État islamique en 2015. Celles-ci avaient fait un total de 72 victimes, dont deux ressortissantes belges. Tous les voyages non-essentiels vers le pays du Jasmin avaient alors été déconseillés par les Affaires étrangères. En février dernier, celles-ci avaient assoupli une première fois leurs conseils aux voyageurs en autorisant les déplacements à Tunis, et sur l’axe côtier Mahdia – Monastir – Sousse – Hammamet – Nabeul – Tunis – Bizerte.

