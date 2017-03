Voiture suspecte Porte de Hal : pour l’instant, le parquet écarte la piste terroriste

M.A (27 ans), le conducteur du véhicule suspect intercepté jeudi après-midi près de la Porte de Hal avec deux bonbonnes de gaz dans son coffre, est toujours privé de liberté. La décision de le placer ou non sous mandat d’arrêt sera prise dans le courant de la journée. M.A est connu de la justice pour avoir été condamné en 2016 par la Cour d’appel de Bruxelles à cinq ans d’emprisonnement pour avoir participé à l’activité d’un groupe terroriste, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.

Le parquet ouvre une information judiciaire

La police locale de la zone Bruxelles Midi (Forest, Saint-Gilles, Anderlecht) a contrôlé jeudi vers 14h00 un véhicule qui venait de brûler un feu rouge au niveau de la Porte de Hal. Les policiers ont alors constaté la présence de deux bonbonnes de gaz dans le véhicule. Ils ont procédé à la privation de liberté du conducteur. Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits. Afin de ne prendre aucun risque, la mise en place d’un périmètre de sécurité et l’intervention du SEDEE (Service d’Enlèvement et de Destruction d’engins Explosifs) de l’armée ont été requis. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une bonbonne de gaz remplie et d’une bonbonne vide. Aucun détonateur n’a été retrouvé dans le véhicule. Compte tenu du profil de l’intéressé ainsi que du contexte de son arrestation, le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire et procède actuellement à toutes les vérifications et devoirs utiles afin de déterminer pourquoi il circulait avec des bonbonnes à bord de son véhicule.

Des bonbonnes de gaz pour un « usage domestique »

M.A a expliqué que les bonbonnes de gaz étaient destinées à un usage domestique. Les premiers éléments d’enquête confirment cette explication. D’autres vérifications sont toujours en cours. Aucun juge d’instruction n’a pour l’heure été saisi.

