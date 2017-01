Voici les 10 bons réflexes prodigués par L’IBSR pour conduire par temps de neige

L’Institut belge pour la Sécurité routière (IBSR) a anticipé les chutes de neige et prodigue les 10 bons réflexes pour rouler sur les routes enneigées. L’Institut constate par ailleurs, que si la neige entraîne une baisse du nombre d’accidents mortels de 15 %, les dégâts matériels, augmentent, eux, de 75 %.

Les 10 bons réflexes en cas de neige :

1. Portez des vêtements et des chaussures confortables : conduire avec une grosse doudoune et/ou des bottes de neige risque de rendre rapidement le trajet inconfortable et peut même être dangereux car vos mouvements en seront limités.

2. Restez calme en toute circonstance : personne n’est à l’aise sur des routes enneigées mais paniquer ne sert à rien et vous fera même perdre vos moyens.

3. Au démarrage, l’accélération doit être très progressive, surtout en côte. Démarrez en 1re si ce n’est pas trop enneigé ou si la route est déjà dégagée. En revanche, si une couche de neige est présente sous vos roues, mieux vaut démarrer en seconde.

4. La conduite sur des routes enneigées nécessite de la douceur : les accélérations brusques, les coups de volant intempestifs et les freinages de dernière minute sont à proscrire. Chaque geste doit être bien dosé.

5. Réduisez votre vitesse et augmentez au maximum les distances de sécurité avec les autres véhicules, même à l’arrêt. Sur des routes enneigées, les distances d’arrêt sont multipliées par 3 si vous avez laissé des pneus été (ce qui n’est pas conseillé).

6. Anticiper sur l’état de la route et les dérapages incontrôlés des autres véhicules reste la meilleure parade pour arriver à destination.

7. Soyez particulièrement vigilant aux endroits découverts, notamment sur les ponts où la température est toujours plus basse qu’ailleurs.

8. Pour limiter la prise de vitesse dans les descentes, utilisez le frein moteur plutôt que la pédale de frein. Là encore, et plus que jamais, les distances de sécurité sont à respecter scrupuleusement.

9. Ne dépassez pas les engins d’épandage. En circulant dans leurs traces vous aurez moins de risques de glisser.

10. Redoublez de prudence dans les virages ! Réduisez votre vitesse avant de les aborder. Une fois dans le virage, il est préférable de maintenir sa vitesse pour limiter le déséquilibre de la voiture.