Voici le calendrier des prochaines auditions de la commission Samusocial

Le dossier sur le Samusocial est loin d’être bouclé et la rentrée politique annonce de nouveaux rendez-vous pour les députés bruxellois membres de la commission d’enquête sur le Samusocial. Prochaine séance le mardi 5 septembre à 8h30. Trois autres suivront, le vendredi 8 septembre (8h30), le lundi 11 septembre (13h30) et le vendredi 15 septembre (8h30). Seront invités les ministres et ex-ministres bruxellois Brigitte Grouwels, Evelyne Uyttebroek, Pascal Smet et Céline Fremault. Mais peut-être aussi la ministre fédérale Maggie De Block, entendue comme ancienne Secrétaire d’Etat.

L’audition d’Yvan Mayeur fut le point d’orgue des travaux de la Commission d’enquête sur l’affaire du Samusocial. Seul face aux députés enquêteurs, le Bourgmestre déchu a livré « sa » vérité. Pour lui, point d’infraction ni même d’abus dans les rémunérations octroyées aux dirigeants de l’asbl. Plutôt un déchaînement qui l’a privé de son droit à la défense. Et qui a mené à sa chute. « Je ne participe plus et ne participerai plus à la vie politique, mais je vous invite à bien réfléchir à ce qui s’est passé » a-t-il conclu au terme de plusieurs heures d’auditions.

Fin de l’affaire ? Certainement pas pour l’écologiste Alain Maron qui reste sur sa faim, notamment en terme de soutiens financiers et logistiques captés par le Samusocial. Pareil chez les ex-camarades d’Yvan Mayeur. Caroline Désir reconnaît presque penaude à notre micro que « on a compris que c’était la fin d’un système… ». Un système qui rendait les socialistes (et de facto Yvan Mayeur) incontournables lors de la confection des majorités à la Ville de Bruxelles. Un système échappant à tout contrôle, malgré les tentatives de la Région de récupérer la main sur l’outil « nous avons tenté d’avoir des administrateurs mais ça a donné lieu a un déchaînement » confesse Pascal Smet, avant de raconter une réunion au cours de laquelle sa collègue cdH Céline Fremault fut personnellement menacée par Yvan Mayeur.

Maggie De Block auditionnée ?

La Commission va reprendre ses auditions en septembre. Les prochains à être interrogés seront les ministres qui ont successivement financé le Samusocial, au nom de la lutte contre le sans-abrisme. L’écologiste Evelyne Uyttebroek, la CD&V Brigitte Grouwels, le sp.a Pascal Smet ou la cdH Céline Fremault. On note évidemment que les institutions bruxelloises ne sont pas les seules à avoir financé l’asbl. La demande d’interroger Maggie De Block en tant qu’ancienne secrétaire d’état fédérale sera étudiée par le Bureau de la Commission à la rentrée.

