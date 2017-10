Voici les commerces et services ouverts ces 1er et 2 novembre en Région bruxelloise

Les congés d’automne font toujours les beaux jours des écoliers, depuis ce lundi, mais les parents vont aussi pouvoir en profiter, ce mercredi. Le 1er novembre, date de la Toussaint, est en effet synonyme de jour férié et de congé pour bon nombre de travailleurs en Belgique. Toutefois, certaines administrations et institutions publiques vont également prolonger ce congé au 2 novembre. On fait le point sur ce qui sera ouvert ou non ces prochains jours.

Les bureaux de poste sont fermés ce mercredi 1er novembre et certains d’entre eux auront également les portes closes le 2 novembre. Le courrier sera toutefois bien distribué dès ce jeudi. Certaines banques ont également portes closes. Il vous est donc conseillé de vous rendre sur le site de votre banque.

Concernant les administrations, toutes seront fermées ce mercredi 1er novembre et certaines vont prolonger le 2 novembre, surtout au niveau régional et fédéral. Consultez le site internet de votre commune ou de l’administration que vous souhaitez joindre pour savoir si les portes sont ouvertes ce jeudi. Les services régionaux et fédéraux font le pont et rouvriront ce mercredi.

Les commerces de proximité ouvrent

Concernant les commerces ouverts, ce sont surtout les magasins de proximité qui font exception ce mercredi, soit en matinée, soit dans l’après-midi. Les principaux magasins Delhaize sont ainsi fermés, mais les commerces nommés Shop’n’Go et Proxy sont majoritairement ouverts. En Région bruxelloise, 57 magasins Delhaize ouvrent leurs portes ce mercredi : vous pouvez les découvrir en cliquant ici.

Du côté de Carrefour, 101 enseignes Carrefour Market et Carrefour Express seront ouvertes ce mercredi : vous pouvez les retrouver en cliquant ici.

Les établissements des marques Colruyt et Okay seront fermés ce mercredi. Divers commerces de proximité peuvent également ouvrir leurs portes, selon la volonté des propriétaires indépendants de ces magasins.

Les principaux centres commerciaux de la région n’ouvriront pas non plus leurs portes ce mercredi : City 2, Docks Bruxsel (seul le White Cinema sera ouvert), Woluwe Shopping Center, Basilix ou encore Westland Shopping resteront fermés. De même que les magasins Ikea d’Anderlecht et de Zaventem.

Enfin, les pharmacies sont fermées ce mercredi : si vous avez un besoin urgent de médicaments, vous pouvez contacter la pharmacie de garde de votre commune. Cliquez ici pour découvrir quelle pharmacie de garde est disponible ce mercredi.

Gr.I. – Photo Belga/Bruno Fahy