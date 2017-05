Voici les visites prévues à Bruxelles pour les conjoints des chefs d’État jeudi

Un programme aux accents culturels a été spécifiquement concocté pour les conjoints des chefs d’Etat et de gouvernement qui se rendent à Bruxelles, jeudi, en marge de la réunion spéciale de l’Otan. Melania Trump et Brigitte Macron entre autres découvriront le savoir-faire belge en matière de maroquinerie, le surréalisme de Magritte et les Serres royales de Laeken.

Accompagnés par la compagne du Premier ministre Charles Michel, Amélie Derbaudrenghien et Ingrid Schulerud, épouse du secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, les conjoints se rendront tout d’abord au Musée Magritte jeudi après-midi. Le directeur des Musées royaux des Beaux-Arts, Michel Draguet, leur proposera une visite guidée privée des lieux. La délégation prendra ensuite la direction de la boutique de maroquinerie de luxe Delvaux, située boulevard de Waterloo, où elle sera accueillie par Jean-Marc Loubier, président de la marque emblématique, et guidée par Christina Zeller, directrice artistique.

Enfin, la reine Mathilde recevra également les conjoints. Ensemble, ils visiteront les Serres Royales de Laeken, qui ont récemment été ouvertes au public durant trois semaines. Après la promenade, la Reine les invitera à dîner au Château, précise le Palais. Melania Trump a par ailleurs prévu de se rendre jeudi matin à l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola.

Bruxelles accueille le 25 mai une réunion spéciale des 28 pays membres de l’Otan. Le président américain Donald Trump arrivera avec son épouse Melania dès mercredi. Le président français, Emmanuel Macron, sera également accompagné de sa conjointe, Brigitte Trogneux. D’autres conjoints sont encore attendus dans la capitale. (Belga)