Visite des deux futures nouvelles écoles du Nord-Ouest de Bruxelles

Les écoles secondaires « Plurielles » du Nord-Ouest de Bruxelles vont débuter les travaux en mai afin d’accueillir en septembre prochain 600 élèves chacune. L’une sera située près de la station de métro Belgica et l’autre à côté du château du Karreveld, à la limite avec Berchem-Sainte-Agathe. La création de ces établissements répond à un besoin criant de places dans le nord de Bruxelles. Toutes deux offriront un enseignement général gratuit et accessible à tous.

Les parents qui doivent inscrire leur enfant en 1e secondaire viennent de recevoir le document d’inscription. Ce soir et jeudi, des séances d’information auront lieu pour les 2 futures écoles à pédagogie active qui s’installeront à Molenbeek.

« On voit bien que la croissance démographique est concentrée dans cette zone. Déjà de 2000 à 2016, on observait une augmentation de 24%. Et on attend encore une croissance de 8%« . détaille Julie Lumen, la spécialiste « Ecoles » de la région de Bruxelles-Capitale, à la RTBF.

UNE ORGANISATION PARTICULIÈRE

C’est inédit dans la capitale : ces nouvelles écoles seront tout à fait hybrides. Leur pouvoir organisateur est composé de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la commune de Berchem-Sainte-Agathe, de la commune de Molenbeek, de l’ULB et d’une ASBL de parents. « C’est un peu comme si on associait le réseau libre, officiel et communal » explique Julie Lumen. « C’est vrai que ça montre un peu l’enjeu à Bruxelles. La conjugaison des forces de ces différents réseaux permet une ouverture rapide de deux nouvelles écoles à Bruxelles« .

UNE PÉDAGOGIE QUI L’EST ENCORE PLUS

Ces écoles secondaires adoptent une pédagogie dites « active ». L’élève est alors placé au centre de ses apprentissages, et l’évaluation, dans un contexte numérique, est donc remanié.



« L’idée c’est que les élèves comprennent ce qu’ils font, que tout ce qui se passe à l’école fasse sens pour eux. Et de ce fait, ils sont beaucoup plus épanouis. Les élèves ont aussi leur mot à dire sur le fonctionnement de l’école. On va travailler avec des conseils hebdomadaires où ils pourront s’exprimer et faire évoluer les règles. On leur donne vraiment la parole » comme l’explique Julie Moens, la porteuse de projet et probable future directrice des deux écoles à la RTBF.

Reportage: Yolaine Vandekerkove et Manon Ughi