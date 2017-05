L’organisation de la visite de 28 chefs d’État sur le territoire belge et d’un sommet de l’OTAN se veut particulièrement complexe et débute de nombreux mois à l’avance, confirme Yasmina Adire, la responsable communication au sein de la chancellerie du Premier ministre. Et la sécurité n’est pas le seul aspect à gérer durant un tel événement, même quand celui-ci dure moins de deux jours…

Reportage de Martin Caulier et Marjorie Fellinger.