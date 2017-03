Visite de maisons privées et d’intérieurs d’exception avec le Brussels Art nouveau & Art Deco Festival

La Biennale Art nouveau et Art Déco sera désormais un événement annuel : le Brussels Art nouveau & Art Deco Festival. Pour cette première édition, il est possible de visiter des intérieurs exceptionnels, de partir à la découverte de maisons privées, de bâtiments scolaires, industriels et publics, le tout à pied, en bus ou à vélo.

Le but du festival est de rendre hommage à la richesse de ces deux styles majeurs de l’architecture bruxelloise. Des concerts, des projections et des expositions seront également organisés. Le festival se déroulera jusqu’au 26 mars.