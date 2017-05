Visite de Donald Trump et sommet de l’OTAN : voici les rues qui seront bloquées les 24 et 25 mai

La circulation s’annonce particulièrement difficile dans les rues de Bruxelles le mercredi 24 et le jeudi 25 mai prochains, à l’occasion de la visite du président américain Donald Trump et du sommet de l’OTAN, prévu dans le même temps. 29 chefs d’État seront présents dans la capitale belge et un dispositif de sécurité conséquent sera prévu. Les autorités vous conseillent donc d’éviter certaines routes de la capitale entre ce mercredi après-midi et jeudi soir.

La zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles a notamment donné plus de précisions sur les rues qui seront fermées à la circulation et au stationnement durant ces deux journées particulières. Ainsi, l’habituel périmètre du quartier Schuman, les alentours de l’OTAN à Evere, la place des Palais, le boulevard de Waterloo ainsi que la Petite ceinture entre la place Louise et Arts-Loi, seront fermés à la circulation durant plusieurs heures mercredi et jeudi. De même que la rue Ducale, la rue de la Loi et la rue Belliard. « La police procèdera à l’enlèvement de tous les véhicules, en ce compris les vélos et les motocyclettes, qui se trouvent dans les zones interdites au stationnement », prévient encore la police.

Les métros et trains rouleront par contre sans le moindre souci, alors que certaines lignes de bus seront déviées le temps du sommet et de la visite du couple américain à Bruxelles. Notons enfin que le musée Magritte sera fermé jeudi matin lors de la visite de la First Lady Melania Trump et de la reine Mathilde. (Gr.I., photo Belga)