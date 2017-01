Visit.Brussels cible en 2017 les salons, les congrès et les associations internationales

L’office du tourisme de la Région bruxelloise, Visit.Brussels, a présenté mardi matin son plan d’actions 2017 au BIP (Bruxelles Info Place) situé rue Royale.

Le bilan hôtelier 2016 à Bruxelles a été fortement marqué par les attentats, avec un rebond constaté en septembre. Plus précisément, après la reprise début 2016 à la suite du lockdown, la période post-attentats a accusé la plus forte baisse de fréquentation de l’année. L’attaque à Nice en juillet a également eu un impact notable, contrairement à celle de Berlin en décembre. Les événements Tomorrowland et European Dog Show ont à l’inverse eu un effet positif et les nouveaux musées MIMA (Millennium Iconoclast Museum of Art), à Molenbeek, et Train World, à Schaerbeek, ont attiré une nouvelle clientèle. Le taux de fréquentation des hôtels bruxellois était de 61,1% en 2016, contre 71,9% en 2015. Un retour à la normale est attendu dès février. L’objectif est de renouer avec la croissance en 2017 et à terme d’atteindre en 2020 les 10 millions de nuitées, contre 7 millions en 2014. Dans le cadre de la régionalisation du Tourisme, l’intégration dès janvier des missions Bruxelles de Wallonie-Bruxelles Tourisme s’est traduite par la reprise de 22 membres du personnel de WBT, une augmentation budgétaire et un élargissement des missions. Parmi les nouveautés 2017, Visit.Brussels a créé un département pour les grands congrès et les salons, avec notamment le lancement le 31 janvier du programme Ambassadeurs autour des experts qui contribuent à attirer des manifestations internationales. Étant donné que Bruxelles est la première région hôte au monde d’associations internationales avec 2.500 associations internationales, un focus sera mis sur ce secteur. Il se concrétisera entre autres par la création de l’International Association Club pour offrir un espace de rencontre et le renforcement du partenariat avec les autres grandes villes qui accueillent des associations internationales, à savoir Dubaï, Singapour et Washington DC. Le renforcement de l’attractivité et de la représentation à l’étranger sera appuyé par le lancement dans les semaines à venir d’une grande campagne internationale pour redorer l’image de Bruxelles, financée à hauteur de 4 millions d’euros par la Région. Elle ciblera en premier lieu les marchés prioritaires que sont la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie. Visit.Brussels organisera par ailleurs en 2017 l’année de la diversité Mixity, la Hockey World League ou le Bright Brussels festival et préparera la candidature de la ville comme capitale européenne de la Culture en 2030.