Vincent Kompany : « Il y a des chances que la saison prochaine soit ma dernière avec les Diables rouges »

Le capitaine de Manchester City et défenseur de l’équipe nationale belge Vincent Kompany s’est confié devant la presse ce vendredi, à trois jours du match amical des Diables rouges contre la République tchèque, qui se disputera au Stade Roi Baudouin. L’ancien Anderlechtois s’est ainsi confié sur les nombreuses blessures qui l’ont tenu écarté de l’équipe nationale ces derniers mois. Le joueur de 31 ans reste toutefois confiant quant à son avenir avec l’équipe nationale. « Je n’ai jamais douté. Je comprends qu’il y ait des doutes me concernant mais je sais à quel niveau je peux jouer. Ce n’est pas de l’arrogance, plutôt de l’assurance bruxelloise », rigole-t-il en conférence de presse, juste après le premier entraînement des Diables, à Tubize.

Vincent Kompany sait toutefois qu’il ne fera pas forcément long feu sous les couleurs de l’équipe nationale. « La Russie a été une grande motivation pour moi ces derniers mois. C’est un objectif très important », confie-t-il. « J’espère vivre une belle Coupe du monde. Et après, il y a des chances que la saison prochaine soit ma dernière avec les Diables rouges« , avoue le joueur, qui envisage donc de prendre sa retraite après le Mondial 2018.

Suite à ses blessures, Kompany a toutefois perdu son brassard de capitaine chez les Diables rouges. Mais il n’en a cure… « Être capitaine, ce n’est pas le plus important. Eden (Hazard) a bien rempli son rôle ces derniers mois. Personnellement, je me suis mis sur le côté pour permettre aux plus jeunes de se développer », explique le défenseur mancunien. (Gr.I., photos Belga/Bruno Fahy)