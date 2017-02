Ville et Région lancent un projet pour la formation d’enseignants bilingues

La Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles lancent dès septembre prochain une formation d’enseignants bilingues. Le projet a été présenté mardi par le ministre Guy Vanhengel, président du collège de la Commission communautaire flamande (VGC), en charge de l’enseignement néerlandophone, et l’échevine Faouzia Hariche, en charge de l’Enseignement public à la Ville. Les instituteurs diplômés de cette formation, dispensée par les deux hautes écoles Erasmus Brussel (EhB) et Francisco Ferrer (HEFF), seront en mesure d’enseigner aussi bien dans l’enseignement primaire néerlandophone que francophone.

« En accordant de l’attention à la langue, à la diversité et au contexte des grandes villes, nous formons des enseignants qui seront plus en contact avec les besoins de leurs futurs élèves et qui considéreront Bruxelles comme leur habitat naturel. Les élèves de l’enseignement francophone et néerlandophone à Bruxelles profiteront de ces enseignants spécialisés, taillés à la mesure de notre ville« , a commenté Guy Vanhengel. L’échevine Faouzia Hariche a souligné que la Ville n’avait pas ménagé ses efforts ces dernières années pour essayer de pallier le manque d’enseignants de néerlandais dans les écoles francophones. « Il y a généralement assez d’enseignants en septembre pour commencer une année, mais dès qu’il y a une absence, les problèmes de remplacement surgissent« , a-t-elle indiqué, souhaitant trouver une réponse structurelle à cette carence. Faouzia Hariche a toutefois reconnu qu’il restait « du pain sur la planche » pour mener à bien le projet.

Des responsables des deux établissements partenaires ont énuméré sept chantiers devant accompagner la mise en place du projet, le tout réparti sur trois ans. Cette année scolaire (2016-2017) marque la conception du projet. L’entrée dans le cursus des premiers étudiants se fera en septembre 2017. Et 2018-2019 sera l’année de « renforcement et de stabilisation ». Une recherche sur la pertinence du projet sera notamment menée en collaboration avec l’ULB et la VUB. Le cycle d’un candidat à la formation comprendra trois années et quelques semaines ou mois supplémentaires pour la phase d’immersion dans l’autre communauté. (Belga)