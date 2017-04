Ville de Bruxelles : le MR compte un conseiller communal de plus; le cdH un de moins

Le groupe MR/Open Vld de la Ville de Bruxelles compte désormais un conseiller communal de plus dans ses rangs, avec l’arrivée, annoncée vendredi de l’élu Benhur Yusuf Ergen, jusqu’à présent membre du groupe cdH et conseiller de police pour cette formation. M. Ergen est par ailleurs actif dans le domaine sportif. Il préside le club de football du FC Survoyés, présent à Neder-Over-Heembeek.

L’annonce a été faite à l’agence Belga par l’intéressé, par le premier échevin libéral Alain Courtois et le chef du groupe MR, Jacques Oberwoits. M. Ergen a justifié son choix par le fait qu’il n’avait plus vraiment trouvé sa place au cdH depuis les dernières élections communales de 2012 qui se sont soldées par un renvoi dans l’opposition pour le centre démocrate Humaniste. Sans cacher que son choix n’avait pas été facile « après 17 ans d’action politique » avec plusieurs personnes aux côtés desquelles il siégeait jusqu’ici, Benhur Yusuf Ergen a souligné qu’il continuerait à défendre ses idées et valeurs de toujours dans la perspective d’être plus efficace, notamment dans les domaines de la jeunesse et du sport. MM. Courtois et Oberwoits se sont réjouis de voir arriver au MR une personne qui considère que ses valeurs sont proches de celles défendues par le Mouvement Réformateur et notamment la liberté, la laïcité, le respect des valeurs démocratiques, de tolérance, l’absence de communautarisme, le respect de la femme, et l’importance de la politique sécuritaire. En majorité avec le PS/sp.a (18 conseillers), le groupe MR/Open Vld compte désormais douze conseillers et le cdH neuf. (Belga)