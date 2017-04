Depuis l’an dernier, la Ville de Bruxelles inclut dans ses cursus, un stage civique obligatoire d’au moins 30 heures de prestations non rémunérées et à effectuer en dehors des heures de cours par les élèves de 5e secondaires. Le stage, comme ici au Resto du Coeur de Laeken, montre que les jeunes sont capables de s’investir et de s’engager dans des projets positifs. Les principes de solidarité, de socialisation, d’échange, de tolérance et de participation sont mis particulièrement en exergue.