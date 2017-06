Ville de Bruxelles : de longues files d’attente pour obtenir son passeport

Le mois de juin est classiquement une période où les demandes de passeport sont nombreuses liées aux futurs départs en vacances. A la Ville de Bruxelles, la commune la plus peuplée de la Région bruxelloise, c’est quasi la moitié des demandes annuelles qui sont traitées pendant ce mois. On constate donc de longues files d’attente car, depuis les attentats de Bruxelles, les mesures de sécurité ont été renforcées. De plus, la procédure prévoit désormais l’enregistrement de l’empreinte digitale, ce qui complexifie un peu plus la tâche des préposés communaux.

Reportage dans le JT de 12h30