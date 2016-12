Ville de Bruxelles : 2700 coureurs ont participé à la 7ème édition de la Manneken-Pis Corrida

Lundi soir, 2700 coureurs ont participé à la septième édition de la Manneken-Pis Corrida, une course festive et nocturne au cœur de Bruxelles. Son départ a été donné sur la place d’Espagne à 20h30 par Madame Chapeau, un personnage de fiction de la pièce de théâtre belge « Bossemans et Coppenolle ». L’événement avait également un objectif caritatif puisque chaque participant reversait 1 euro à l’asbl Vivre Ensemble qui avec les fonds récoltés, souhaite appuyer le relogement de personnes sans abri de l’asbl RAFAËL.

La Manneken-Pis corrida a démarré à 20h30 place d’Espagne, qui était également son lieu d’arrivée. Les participants avaient le choix entre un parcours de 4 ou 8 kilomètres proposant une ou deux boucles de course. Le parcours traversait quelques sites remarquables de la capitale tels que la Place des Martyrs, la galerie de la Reine, la rue Neuve ou encore la Grand-Place avant d’emmener les coureurs saluer le Manneken-Pis. Pour l’occasion, ce dernier était revêtu d’un maillot en l’honneur d’Emil Zátopek, le légendaire champion olympique tchécoslovaque spécialiste des courses de fond, du 5.000 mètres et du marathon. « Outre son aspect festif, la Manneken-Pis est devenue au fil des ans le symbole d’une évolution importante dans la course à pied, qui est passée d’un sport individuel à une sport collectif et convivial« , a indiqué Jean-Paul Bruwier, président de l’asbl Sport et Santé à l’initiative de l’événement. (Belga)