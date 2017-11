Le viaduc de Vilvorde aura bientôt quatre bandes de circulation dans les deux sens

Le projet est dans les cartons depuis plusieurs années : la Région flamande envisage l’extension du Ring de Bruxelles. Le viaduc de Vilvorde disposera ainsi d’une bande de circulation supplémentaire, avec toutefois des règles de circulation adaptées pour le trafic « local ».

Selon l’Agence flamande pour les Routes et le Trafic, interrogée par le quotidien flamand Het Laatste Nieuws, une quatrième bande de circulation va être installée dans les deux sens sur le viaduc de Vilvorde. Toutefois, les règles de circulation vont être adaptées sur ces quatre bandes : le trafic local et le trafic sur le Ring vont être séparés. « Cela permettra d’éviter les manœuvres dangereuses pour sortir de l’autoroute, qui sont aujourd’hui la cause de bon nombre d’accidents », estime Marijn Struyf, de l’Agence flamande pour les Routes et le Trafic.

Ainsi, sur les deux kilomètres du viaduc de Vilvorde, les automobilistes pourront choisir entre les deux bandes permettant de poursuivre leur route sur le Ring de Bruxelles, ou les deux bandes permettant de sortir vers l’aéroport de Zaventem ou vers l’E19 vers Anvers.

Ces travaux entraîneront toutefois la suppression de la bande d’arrêt d’urgence. Il faudra toutefois attendre 2019 avant qu’une première phase de test soit menée. Mais le projet est sur les rails, selon les autorités flamandes.

Gr.I. – Photo : Belga/Benoît Doppagne