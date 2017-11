La venue de Geert Wilders et Filip Dewinter à Molenbeek est finalement annulée

La venue des deux hommes forts de l’extrême-droite, Filip Dewinter (Vlaams Belang, en Flandre) et Geert Wilders (PVV, aux Pays-Bas), à Molenbeek-Saint-Jean ce vendredi a finalement été annulée, confirme le porte-parole du Vlaams Belang.

Filip Dewinter avait invité son homologue néerlandais Geert Wilders pour « un safari de l’islam » à Molenbeek, soit un tour de la commune qui serait selon eux « le berceau de l’islamisation » en Europe. Cette venue a été largement critiquée et a mené à deux ordonnances de police, délivrées par les bourgmestres de Molenbeek et Bruxelles, Françoise Schepmans (MR) et Philippe Close (PS). Les deux communes interdisent tout rassemblement en rapport avec cette venue, ce vendredi, sur leur territoire.

Finalement, face à ces réactions, le porte-parole du Vlaams Belang a confirmé à divers médias néerlandais que Filip Dewinter et Geert Wilders n’organiseront pas leur manifestation ce vendredi après-midi. Sam Van Rooy affirmait pourtant le contraire jeudi midi, en réaction à l’ordonnance de police de Françoise Schepmans. « Si nous ne voulons pas violer la loi, nous ne pouvons pas exécuter nos plans », explique-t-il à De Telegraaf.

Toutefois, une conférence de presse de Geert Wilders et Filip Dewinter est toujours prévue à 12h30 à la Chambre, ce vendredi. Mais aucune autre manifestation ne serait prévue par les deux partis d’extrême-droite, selon le porte-parole du Vlaams Belang.

Gr.I. – Photo : Belga/Virginie Lefour