Une exposition de jouets anciens et d’objets de collection a démarré aujourd’hui à l’hôtel de vente de la Galerie Moderne. Une vente aux enchère spéciale collection et nostalgie de ces jouets et objets rares se fera le jeudi 23 février.

Les prix de ces jouets « collectors » peuvent aller d’une dizaine d’euros jusqu’à plusieurs milliers d’euros.

Interview – Emilie Eickhoff