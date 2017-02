Unia réfute les critiques de Liesbeth Homans concernant sa neutralité et son objectivité

La ministre flamande pour l’Egalité des chances, Liesbeth Homans (N-VA), estime dimanche dans les colonnes du journal De Zondag que l’institution Unia n’est pas « neutre, ni objective ». Elle ajoute que l’ancien centre fédéral pour l’égalité des chances ne défendrait que les personnes « allochtones ». Unia a réfuté ces critiques et demandé une rencontre avec la nationaliste flamande.

Cette dernière « se pose des questions sérieuses sur le fonctionnement d’Unia« , en faisant référence à l’ouverture de procédure de recrutement uniquement pour certains groupes de population. « Il s’agit de pure discrimination », estime-t-elle. « Si une femme blonde avec des yeux bleus introduit une plainte pour avoir été traitée de prostituée nazie, les chances qu’elle soit entendue sont nulles. Alors que si une femme voilée dépose une plainte parce qu’elle est insultée, elle a 100% de chances d’être entendue », selon Mme Homans. Unia affirme pouvoir vivre avec des critiques, mais de « préférence sur base de faits ». « Mme Homans semble aveugle quant aux différents effets d’Unia », estime la directrice de l’institution Els Keytsman, dimanche dans un communiqué.

Elle précise que le centre est disponible et agit pour tous les citoyens, et affirme regretter que la ministre Homans et la secrétaire d’Etat Zuhal Demir, qui s’est montrée critique samedi, ne « le remarquent pas ». Elle se déclaré aussi « étonnée » que de « fausses informations » soient relayées par Mme Homans dans son interview. « Ce qu’elle affirme concernant une rétention volontaire d’information est incorrect », souligne Mme Keytsman, qui invite Mme Homans et Demir pour une rencontre. « Mme Keytsman ne comprend clairement toujours pas. Elle ne doit pas nous inviter, mais venir s’expliquer auprès de nous », a twitté la ministre Homans. (Belga)