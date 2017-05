Une résolution reconnaît la ségrégation des enfants métis pendant la période coloniale

Le PS, Ecolo, le cdH et DéFI ont déposé une résolution à la Chambre reconnaissant la ségrégation dont les enfants métis ont été victimes dans les colonies belges. Le MR a également préparé un texte qui va dans cette direction.

UNE SEGREGATION TUE PENDANT LONGTEMPS

Le sort de ces enfants nés d’un père blanc et d’une mère noire, qu’elle soit congolaise, rwandaise ou burundaise, pendant la période coloniale a été tu longtemps. Ils seraient pourtant des milliers à avoir été systématiquement enlevés à leurs mères et envoyés par des religieux dans des orphelinats ou des pensionnats.

En 1959, à la veille de l’indépendance du Congo, l’Etat belge a organisé l’envoi d’un grand nombre de ces enfants en Belgique où ils seront mis sous tutelle, placés dans des homes ou encore adoptés par des familles belges. Ces dernières années, ces enfants sont sortis du silence. Une association a vu le jour, des reportages leur ont été consacrés et le CEGESOMA leur a consacré une étude.

En 2015, le parlement flamand s’est penché sur la question dans le cadre plus général des adoptions forcées. En mars 2017, le parlement francophone bruxellois a approuvé une résolution. Le 25 avril, à l’occasion d’un colloque organisé par le Sénat, les évêques de Belgique ont présenté leurs excuses à ces enfants et à leurs mères. L’Association Métis de Belgique ne veut toutefois pas en rester là. Elle a appelé l’Etat belge à reconnaître les enlèvements forcés et la discrimination dont ont été victimes les enfants métis. Dans les termes de la proposition préparée par Stéphane Crusnière (PS), la Chambre des représentants reconnaît la ségrégation ciblée envers les métis.

Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes qui subsistent chez certains d’entre eux, par exemple ceux dont la nationalité belge a été retirée en 1960. Elle demande également de faciliter les retrouvailles entre les enfants et leur mère grâce à la collaboration des ambassades belges et de mettre en place un mécanisme qui facilite la consultation des archives coloniales en Belgique.

Interrogé à la Chambre en janvier, le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, avait affiché sa disponibilité. « J’attache toute l’importance voulue à ces dossiers et je répondrai positivement à toute demande d’information, et en particulier à toute demande d’accès à nos archives africaines. Je précise que nos postes dans la région sont aussi à la disposition des personnes qui souhaiteraient bénéficier d’un support pour rechercher des éléments concrets sur place », avait-il déclaré.

La résolution envisage encore la façon de réparer les injustices faites aux mères dont les enfants ont été enlevés. La résolution du MR avance un geste symbolique: l’érection d’une stèle commémorant ces souffrances.

(Belga)