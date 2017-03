Le Championnat du monde de hockey sur glace démarre dans 15 jours à Paris et à Cologne. Partenaire du Championnat, le Thalys dévoile aujourd’hui une rame spécialement habillée aux couleurs de la compétition. Elle circulera pendant cinq mois sur tout le réseau Thalys y compris en gares de Bruxelles-Midi. L’objectif : promouvoir ce sport de plus en plus en vogue en Europe.

Asterix et Obelix, les mascottes officielles du Championnat du monde de hockey sur glace