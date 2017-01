Une passerelle pour plus de sécurité au Parlement fédéral

Des travaux en vue de construire une passerelle entre les deux bâtiments du parlement fédéral devraient commencer à la fin de l’année. Un pont circulaire permettra aux usagers du Palais de la Nation et du Forum de passer de l’un à l’autre sans devoir arpenter la rue de Louvain.

LE PROJET « TONDO » A ETE CHOISI PAR LA CHAMBRE

L’an passé, la Chambre des représentants a inauguré de nouveaux bâtiments après un chantier long de plusieurs années, à l’endroit où se trouvaient l’Institut national des statistiques, le Moniteur belge et des bureaux de la gendarmerie. La construction d’une passerelle était annoncée pour relier le nouveau « Forum » à l’arrière du Palais de la Nation construit au 19e siècle. La Chambre a pris contact avec le maître architecte de la Ville de Bruxelles et un appel d’offres a été lancé. Cinq projets ont été retenus sur treize candidatures et c’est finalement le projet « Tondo » du bureau d’architecte « Office » qui a été sélectionné. « Tondo » est le nom d’une forme circulaire de tableau en vogue à la Renaissance.

UNE PASSERELLE POUR PLUS DE SECURITE

Le pont partira du deuxième étage de la Maison des parlementaires du Palais de la Nation pour arriver au 1er étage du Forum en surplombant la rue de Louvain. Des panneaux réfléchissants garniront les côtés. « C’est un pont d’aujourd’hui, entre le 19e et le 21e siècle », a commenté jeudi le président de la Chambre, Siegfried Bracke. La passerelle présente non seulement un avantage pratique incontestable mais permet aussi de mieux garantir la sécurité des lieux, renforcée avec la menace terroriste.

En matière architecturale, la Chambre et la Ville de Bruxelles ont préféré un édifice bien visible à une conception feignant l’invisibilité. « Quand on fait ce genre de passerelle, il ne faut pas tenter d’être invisible car c’est impossible. Pourquoi ne pas ajouter quelque chose au bâti de la rue et être présent? », a expliqué le maître architecte, Kristiaan Borret. Le coût estimé du projet varie entre 415.000 et 450.000 euros. La demande de permis devrait être introduite en avril.

(BELGA)