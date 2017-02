Une oeuvre géante de l’artiste français Guillaume Bottazzi a été dévoilée jeudi matin place Jourdan à Etterbeek.

Initié fin octobre, le tableau fait 16 mètres de haut sur 7 mètres de large. Il a été réalisé au pinceau avec de la peinture à l’huile, afin que la superposition des couches transparentes amène une profondeur à l’oeuvre, une lumière diffuse et une douceur aux couleurs. Les courbes et les teintes rose et framboise visent à adoucir l’environnement urbain. Le mobilier de la place sera assorti aux couleurs de l’oeuvre pour renforcer la dimension onirique. « Je veux emmener le public à voyager dans un univers irréel« , explique Guillaume Bottazzi. « J’ai fait installer un tableau, c’est-à-dire que ce n’est pas peint sur un mur. C’est une peinture abstraite avec des techniques classiques, inspirées de l’artiste belge Jan van Eyck, et cela donne une sorte d’étrangeté à l’oeuvre« . Ce projet s’inscrit dans la rénovation de la place. Il est soutenu par la Représentation de la Commission européenne, par l’Ambassade de France en Belgique ainsi que par la commune d’Etterbeek. « La place Jourdan a le label de la plus européenne des places, parce que y vivent ensemble les personnes de la Commission européenne et les citoyens belges. A la suite du Brexit, c’était l’occasion de montrer que nous, Européens, continuons à préparer notre avenir. » L’artiste a également souhaité réagir aux attentats du 22 mars. « La place Jourdan est à quelque 500 mètres de la station de métro où a eu lieu un attentat. Face à la terreur, je veux apporter du bien-être« . Il souligne en ce sens que, selon une étude scientifique conduite par des neuroscientifiques de l’Université de Vienne, ses oeuvres réduisent l’anxiété et activent les zones du plaisir. Guillaume Bottazzi a réalisé plus 40 projets dans l’espace public à travers le monde, dont en 2009 une de 900 m² au Japon. (Belga)