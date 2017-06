Une nouvelle liaison Bruxelles-Shanghai trois fois par semaine

La compagnie aérienne chinoise Hainan Airlines reliera bien Bruxelles à Shanghai à partir du 25 octobre prochain, et ce trois fois par semaine, confirme vendredi Brussels Airport. Une lettre d’intention en ce sens avait été signée en novembre dernier lors d’un déplacement du Premier ministre Charles Michel à Pékin. L’entreprise avait alors promis que celle-ci débuterait au second semestre 2017.

Entre mai 2010 et décembre 2011, Hainan avait déjà exploité une liaison directe entre la capitale belge et la métropole chinoise à l’occasion de l’exposition universelle de Shanghai.

La compagnie, qui a obtenu dans les deux aéroports les slots nécessaires, lance désormais une ligne directe régulière. Les vols sont prévus le lundi, le mercredi et le vendredi, et seront assurés par un Dreamliner 787-9.

« Le vaste réseau émanant de Brussels Airport vers d’autres destinations européennes et l’Afrique offre des opportunités supplémentaires pour les voyageurs d’affaires et les touristes venant de la région de Shanghai », a commenté Arnaud Feist, CEO de l’aéroport de Zaventem. Hainan assure actuellement une liaison directe quotidienne entre Pékin et Brussels Airport.

Les tickets sont en vente dès ce vendredi.

(Belga)