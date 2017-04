Une nouvelle application pour guider les automobilistes vers un parking

L’application mobile parking.brussels. est désormais disponible. Cette application guide les automobilistes vers un parking. D’un clic, les automobilistes obtiennent un aperçu des parkings disponibles à proximité. L’application contient déjà plus de 24.000 emplacements de parking, répartis sur 58 parkings. À l’avenir, encore plus de parkings seront intégrés dans le système. Pour une partie des parkings, l’application indique si le parking est libre, quasi complet ou complet. À l’avenir, ceci sera encore plus développé et plus détaillé.

REPORTAGE de Michel Geyer et de Nicolas Scheenaerts