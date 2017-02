Une manifestation féministe dégénère dans le centre de Bruxelles

Une marche féministe aux flambeaux a dégénéré samedi soir dans centre de Bruxelles en confrontation avec la police. Les agents de police ont encerclé les manifestantes dans la rue des Grands Carmes. Selon les participantes, elles ont été attaquées par surprise par des agents en civil. Selon la police, les agents sont intervenus pour des graffitis dans la rue du Chêne. Aucune arrestation n’a eu lieu, selon la porte-parole de la police. Une enquête est ouverte pour des faits de dégradation et pour déterminer le déroulement de la manifestation. La police a procédé à l’identification de 138 personnes.

La marche, intitulée « Reclaim the night » dans l’objectif de « se réapproprier la rue la nuit contre les violences sexistes », a débuté vers 20h30 aux Monts des arts. La manifestation portait le message « d’un féminisme inclusif, intersectionnel et pro-choix (pour le libre choix en matière d’avortement, du port ou non du hijab, la liberté des travailleuses-rs du sexe) », selon les organisateurs. (avec Belga) (Photo, Images Facebook)