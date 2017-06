Une liaison aérienne hebdomadaire entre Bruxelles et Téhéran

Ce 27 juin, la compagnie aérienne iranienne Qeshm Air inaugurera une liaison hebdomadaire entre la capitale iranienne Téhéran et Bruxelles.

La compagnie était déjà en pourparler avec Brussels Airport depuis quelques temps à propos d’une liaison directe. Le but : stimuler le tourisme dans les deux pays et renforcer les liens économiques.

Cette liaison sera assurée tous les mardis entre Brussels Airport et Imam Khomeini International Airport. Le premier vol est prévu le mardi 27 juin avec l’atterrissage à Brussels Airport à 9h10 et le décollage à destination de l’Iran deux heures plus tard. Les vols seront assurés par un A319 de 132 places.