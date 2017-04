Une journée pour promouvoir la présence des femmes dans les métiers de la technologie

Les femmes sont encore très peu présentes dans le domaine des TIC (Technologies de l’information et de la communication), et dans les métiers liés à l’informatique. L’Institut du leadership numérique a organisé aujourd’hui une journée pour promouvoir la présence des femmes dans ces métiers de la technologie moderne.

Codage, impression 3D, les 250 jeunes filles qui ont participé à cette journée ont pu découvrir de nombreuses disciplines à travers une dizaine d’ateliers. Le but de l’opération : créer des vocations, mais aussi déconstruire un cliché.

REPORTAGE : Diane Warland et Marjorie Fellinger