Une journée en pyjama par solidarité avec les enfants malades

La première Journée nationale du pyjama se déroulera vendredi. Lancée en Flandre en 2016, l’initiative touchera cette année l’ensemble de la Belgique par solidarité avec les enfants malades, explique l’asbl Take Off, qui fournit gratuitement depuis plus de 10 ans du matériel informatique pour suivre les cours depuis l’hôpital ou le domicile. L’événement vise à la fois à informer les écoles de la possibilité de poursuivre sa scolarité à distance et à récolter des dons.

Concrètement, les élèves et enseignants de maternelle et primaire sont invités à se rendre à l’école en pyjama vendredi. Leur démarche sera relayée par les médias et fera l’objet d’un concours photo, souligne l’asbl Take Off. Côté néerlandophone, cette journée est organisée par l’asbl Bednet, qui offre des services analogues à ceux de Take Off. (Belga)