Cette année, pour sa 88°sortie, le cortège du Scharnaval défilera dans les rues de Schaerbeek le 18 mars. Avant cet événement, place à l’exposition avec des pièces variées, récentes et anciennes qui seront visibles dans les couloirs de l’Hôtel communal et refléteront les racines schaerbeekoises et ses traditions folkloriques avec des photos anciennes du cortège et vieilles affiches du carnaval, dont certaines œuvres sont exceptionnelles et datent parfois du début du 20e siècle !