Une conférence de Theo Francken annulée à la VUB

Une conférence du Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la migration Theo Francken (N-VA) prévue mardi soir à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a été annulée après le blocage de l’entrée par des étudiants. Tant Theo Francken que la rectrice de la VUB Caroline Pauwels ont condamné les actions.

Une heure avant le début de la conférence, 50 à 100 étudiants se revendiquant de gauche ont bloqué l’entrée de l’auditoire où le Secrétaire d’Etat était attendu. Une fois acté qu’ils ne bougeraient pas et que la sécurité ne pouvait pas être assurée, la conférence a été annulée. C’est la première fois que le Secrétaire d’Etat doit renoncer, après des conférences proposées à la KUL, l’UCL et UGent. « Il faut autoriser les autres étudiants à écouter, et si les extrémistes de gauche ne sont pas intéressés, c’est leur problème, mais ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas intéressés que d’autres ne veulent pas entendre comment la politique est menée et où elle mène« , a commenté M. Francken. La rectrice de l’université a jugé la situation inacceptable et annoncé une enquête. (Belga)