Une conférence de presse sur Bruxelles-les-Bains postposée… à cause du Samusocial ?

Le scandale autour des rémunérations des administrateurs-délégués du Samusocial et du financement public de cettte ASBL n’en finit plus de faire des remous. Notamment visé par cette affaire, la présidente du CPAS bruxellois Pascale Peraïta et le bourgmestre de Bruxelles en personne, Yvan Mayeur, qui reste depuis plusieurs jours très silencieux sur ce sujet.

Et on ne risque pas plus de l’entendre ces prochains jours. Alors qu’il devait notamment être présent ce vendredi matin pour une conférence de presse à propos de Bruxelles-les-Bains, l’événement estival de la capitale, Yvan Mayeur ne se présentera finalement pas devant les journalistes : la commune a annoncé que la conférence de presse est « postposée pour raison d’agenda ». Une conséquence de l’affaire du Samusocial qui prend de l’ampleur auprès de la Région bruxelloise notamment ? La coïncidence est en tout cas surprenante. (photo Belga/Nicolas Lambert)