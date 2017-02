Une centaine de personnes manifestent à Bruxelles pour l’indépendance du Cachemire

Une petite centaine de personnes se sont rassemblées samedi face à l’ambassade indienne de Bruxelles pour réclamer l’indépendance du Cachemire. Cette région, partagée entre l’Inde et le Pakistan depuis 1947, est régulièrement le théâtre d’affrontements armés. « Nous demandons à ce que cessent les violences et la brutalité à l’égard de notre peuple et qu’un référendum soit organisé afin de laisser la population libre de décider de son avenir », a indiqué Zaheer Zahid, secrétaire général du Front de libération du Jammu-et-Cachemire, du nom de la partie administrée par l’Inde.

Selon M. Zahid, le Cachemire a été indépendant pendant des siècles avant de tomber aux mains des Afghans et des Sikhs. En 1947, la région a été divisée entre l’Inde et le Pakistan. « Ces deux Etats nous ont assuré il y a des années qu’ils organiseraient un référendum afin de nous laisser le choix de rester attachés au Pakistan ou à l’Inde ou encore d’opter pour l’indépendance. Il est temps que cette promesse se concrétise », affirme M. Zahid. « Nous demandons aux Nations unies et à l’Union européenne de s’emparer de la question et de s’assurer que les violences perpétrées envers notre peuple prennent fin, que notre région devienne une zone démilitarisée et que notre droit à l’auto-détermination soit respecté », poursuit-il.

Les militants aspirent également à ce que l’Inde rende le corps de Maqbool Butt, leader de la lutte pour l’indépendance du Cachemire et fondateur du Front pour la libération du Jammu-et-Cahemire, qui fut pendu dans une cellule de New Delhi le 11 février 1984. « Il a été enterré en prison et sa famille n’a jamais pu récupérer sa dépouille », déplore M. Zahid.

