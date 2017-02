Une centaine de personnes manifestent à Bruxelles pour les travailleurs sans-papiers

Une centaine de personnes ont manifesté jeudi à l’initiative de la CSC devant la station de métro Arts-Loi pour rappeler le sort de travailleurs sans-papiers. Ils ont également dénoncé « les employeurs sans scrupules d’exploiter les travailleurs sans papiers, en profitant de leur précarité« , favorisant, selon les manifestants, le dumping social. Les manifestants ont notamment demandé un permis de travail pour les travailleurs sans-papiers déjà présents sur le territoire.

Les manifestants ont notamment dénoncé le cas de Mohamed, un sans-papiers qui en 2013, a travaillé via divers sous-traitants dans les tunnels bruxellois. « Mohamed, qui est loin d’être un cas isolé, a travaillé pour TUNA, sous-traitant de CFE, sous-traitant de la STIB via BELIRIS, en 2013. Il était payé en-dessous du salaire minimum et ne bénéficiait d’aucune protection au travail. Le sous-traitant a profité des failles des procédures légales en matière d’occupation des étrangers pour l’exploiter« , ont-ils indiqué.

« Via le système de sous-traitance notamment, les patrons abuseurs tirent parti des failles de la législation pour exploiter des travailleurs sans papiers« , a indiqué Eva Jimenez, responsable syndicale CSC chargée de l’organisation collective des travailleurs migrants avec et sans papiers. « La Région ayant permis que des travailleurs sans-papiers comme Mohamed soient exploités et mis en danger sur des chantiers de travaux de rénovation publics, nous estimons qu’elle doit maintenant le régulariser et faciliter l’accès à un permis de travail aux travailleurs sans papiers« , a-t-elle conclu. (Belga)