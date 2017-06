On l’ignore souvent mais notre capitale recense 19 espèces de chauves-souris, alors que la Belgique en compte 23. L’espèce la plus commune à Bruxelles est la pipistrelle. Leurs gîtes de prédilection en ce moment ? Les points d’eau, les bâtiments et les trous d’arbres. Comme tout autre mammifère, les chauves-souris sont protégées en Région de Bruxelles-Capitale. Hier soir, une balade était organisée au Bois de la Cambre. L’objectif : essayer de les apercevoir.

REPORTAGE de Jérémy Audouard